Gli studenti di Torre Annunziata scelgono Cerveteri per la gita scolastica

L’Istituto “Giovanni Pascoli 2 Siani” visita il Museo del Castello Ruspoli: una giornata tra cultura, arte e storia

Oltre 120 studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli 2 Siani” di Torre Annunziata sono arrivati a Cerveteri per una gita scolastica all’insegna della cultura e dell’arte della citta di Cerveteri. L’Istituto ha deciso, nello speciffico, di inserire nell’itinerario della gita il meraviglioso Museo Castello Ruspoli.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti ha incontrato gli studenti e i professori: “Prima che iniziasse la loro visita guidata (con Ugo Ricci che come sempre ha vestito meravigliosamente i panni di “Padrone di casa”) ho portato loro un saluto a nome della città” – ha scritto il primo cittadino in un post social.

Per loro, un pomeriggio tra arte, storia, cultura e tradizione. Non è la prima scolaresca che in questo periodo sceglie Cerveteri come meta di cultura e approfondimento, testimonianza di quanto il sito sia appetibile e di grande interesse per il mondo della scuola.

“A loro, l’augurio di trascorrere un bel pomeriggio nella nostra città e la speranza che vogliano tornare a Cerveteri anche al di fuori del percorso scolastico” – commenta il Sindaco Gubetti.