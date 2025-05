Manutenzione dei terreni privati a Cerveteri, firmata l’ordinanza: 15 giorni di tempo per mettersi in regola

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Il decoro e l’immagine cittadina dipendono da ognuno di noi, fondamentale che i privati tengano pulite e ordinate le loro proprietà”

“Come ogni anno, questa mattina ho firmato l’ordinanza per la manutenzione del verde privato, per la pulizia dei terreni da erbe infestanti e rovi. Nel dettaglio, l’ordinanza sindacale, la n.15, ordina ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di edifici del centro abitato o di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso di provvedere entro e non oltre i 15 giorni a partire dalla data odierna, mercoledì 28 maggio, alla pulizia e al mantenimento della stessa, intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce, alla rimozione di rifiuti e rovi. Una misura necessaria per garantire maggiore decoro e sicurezza al territorio tutto”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“La bellezza della nostra città dipende, non solo dall’operato dell’Amministrazione e dal servizio di igiene urbana ma anche dal comportamento di ogni cittadino, che ha il compito e il dovere di prendersi cura delle sue proprietà, in particolar modo quelle limitrofe ad aree pubbliche. In queste settimane abbiamo raddoppiato l’attività di pulizia dei cigli stradali dalle erbe infestanti e il taglio delle banchine stradali, ma serve la collaborazione di tutti”.

“I proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche sono tenuti a tenere puliti i propri lotti di terra, tagliando l’erba, potando le siepi e rimuovendo i rovi. Ci sono infatti molte strade dove la visibilità è pregiudicata per colpa dell’incuria e alcuni marciapiedi impercorribili perché invasi dalle siepi dei privati – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – situazione che ci consegna un’immagine di abbandono del territorio ingiustificabile. In queste settimane, con l’arrivo oramai a tutti gli effetti della stagione estiva, centinaia di turisti hanno visitato la Necropoli, il Museo, il Centro Storico e tanti altri siti di interesse e far trovare loro una città curata sarà senza dubbio un buon biglietto da visita per invitarli a tornare nuovamente in città”.

“Ci sono 15 giorni di tempo per mettersi in regola nel pieno rispetto dell’ordinanza – conclude il Sindaco – dopo di che prenderanno il via i controlli da parte della nostra Polizia Locale e in caso di inottemperanza scatteranno le sanzioni previste”.