Le telecamere dello storico format televisivo al Museo Nazionale Cerite per raccontare la storia del Cratere di Eufronio

“Un format televisivo e divulgativo con una storia lunga oltre 30anni. Oggi, con estremo piacere ho accolto a Cerveteri all’interno del Museo Nazionale Cerite Syusy Blady, conduttrice insieme a Patrizio Roversi di ‘Turisti per caso’, per raccontare la storia del Cratere di Eufronio e realizzare delle riprese promozionali del territorio di Cerveteri, dei nostri reperti archeologici e dell’immenso patrimonio storico e artistico della nostra città. Una vetrina pubblicitaria d’eccezione per la nostra città e che prossimamente sarà diffusa sui social network e sul web”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:

“Non è la prima volta che le grandi Tv nazionali e personaggi dello spettacolo scelgono di accendere i propri riflettori su Cerveteri. In passato più volte la Necropoli Etrusca, il Museo Nazionale e il Centro Storico sono stati oggetto di intere trasmissioni sulle reti Rai, Mediaset e sulle più svariate piattaforme. La presenza delle telecamere di ‘Turisti per caso’ rientra all’interno di un ampio progetto di promozione turistica del territorio, promosso dal Comune di Cerveteri e da quello di Tarquinia e finanziato dal Ministero del Turismo che punta a potenziare la promozione soprattutto web del territorio. Una bella vetrina per Cerveteri che auspichiamo possa stimolare negli spettatori il desiderio di venire a conoscere, insieme alle loro famiglie e amici, le caratteristiche e le peculiarità uniche della nostra città”.

Andato in onda per la prima volta sulle reti Rai nel 1991, “Turisti per caso” conta ben 18 edizioni e nel corso degli anni si è consolidato come uno dei programmi di maggior interesse sul fronte della promozione turistica dei territori.