Flavia Servizi S.r.l. informa che, a partire dal mese di giugno 2025, è attiva la procedura di iscrizione e rinnovo al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026.

La domanda può essere presentata in due modalità:

Online, tramite autenticazione con SPID, al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00038361

(link disponibile anche sul sito di Flavia Servizi, sezione Scuolabus).

In presenza, per chi non dispone di SPID, presso lo sportello Scuolabus (URP – Piazza G. Falcone n. 1), muniti della documentazione richiesta.

Le nuove iscrizioni (incluso il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria) potranno essere presentate esclusivamente online a partire dal 1° luglio 2025, e saranno accolte in ordine cronologico, fino a esaurimento posti. Le domande possono comunque essere inoltrate durante l’anno scolastico.

Per i nuovi iscritti e per chi cambia ordine scolastico, dopo il pagamento della prima rata (inviata via e-mail tramite bollettino PagoPA), sarà necessario recarsi allo sportello per il ritiro della tessera di trasporto.

I rinnovi possono essere effettuati online dal 10 giugno 2025. Anche in questo caso, dopo il pagamento, occorre recarsi allo sportello per la timbratura della tessera.

Le tariffe saranno applicate in base alla dichiarazione ISEE. In assenza, sarà applicata la tariffa massima.

In caso di rinuncia al servizio, è obbligatorio presentare apposita richiesta. In mancanza di rinuncia formale e restituzione della tessera, le rate restano dovute per intero.

Si ricorda infine che è possibile delegare fino a tre persone per il ritiro degli alunni alla fermata. Le deleghe devono essere presentate ogni anno, corredate da documenti e compilate in ogni parte, secondo il modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito. Devono essere consegnate allo sportello o inviate in formato PDF all’indirizzo [email protected].

Ufficio Trasporto Scolastico: 06 59878434

Orari telefonici: lun-ven 09:00–12:30 | merc e ven 15:00–17:00

Sportello Scuolabus – URP, Piazza G. Falcone n. 1

Orari apertura al pubblico: lun-ven 09:00–12:30 | mar e gio 15:00–17:30