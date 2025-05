Soddisfatto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Emozionante vedere così tanti studiosi provenienti da tutta Europa nella nostra città, collaborazione con il Pact preziosa ed estremamente proficua”

Una Sala Ruspoli gremita questa mattina ha accolto la prima giornata del prestigioso convegno promosso dal Pact – Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia dedicata alla Tomba dei Rilievi. Più di cento studiosi provenienti da ogni parte d’Europa e prestigiosi ospiti hanno dato il via alla due giorni di approfondimenti e condivisione degli studi effettuati su un monumento unico nel suo genere per modalità di rappresentazione dei soggetti raffigurati e tecnica esecutiva e che rendono il sito Unesco della Necropoli della Banditaccia uno dei luoghi di maggior interesse per visitatori e studiosi.

Il convegno, è stata anche l’occasione per presentare per la prima volta al pubblico, commissionato a Poste Italiane proprio dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, dell’annullo filatelico dedicato proprio alla Tomba dei Rilievi: un modo per celebrare in maniera unica uno dei monumenti più iconici del sito Unesco di Cerveteri.

Tomba dei Rilievi, Sala Ruspoli gremita per il convegno del Parco Archeologico: presentato anche l’annullo filatelico di Poste Italiane

Presente per i saluti iniziali, accompagnata dal Vicesindaco Riccardo Ferri e dall’Assessore alla Tutela e Promozione del Sito UNESCO Federica Battafarano, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Un evento che apre Cerveteri al mondo. Da Sindaco è una grande emozione vedere i locali di Sala Ruspoli così gremiti di studiosi e di figure autorevoli del mondo dell’archeologia provenienti non soltanto da tutta Italia ma da tante parti d’Europa. Con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, grazie alla dedizione e al continuo dialogo esistente con il Direttore Vincenzo Bellelli, in questi anni abbiamo svolto una attenta azione sinergica di promozione del nostro sito Unesco, un lavoro che sono certa porterà giorno dopo giorno importanti risultati soprattutto da un punto di vista delle presenze e degli ingressi: lo dimostrano pienamente i tanti pullman turistici che negli ultimi mesi si possono vedere attraversando Piazza Aldo Moro non soltanto con gruppi di adulti ma anche con tante scolaresche. Auguro dunque a tutti i partecipanti un buon lavoro e che possano trascorrere due giornate proficue e utili alle loro attività di studio, con l’auspicio che presto possano tornare a Cerveteri con nuovi approfondimenti”.

La mattinata si è aperta inoltre con la presentazione da parte di Poste Italiane dell’annullo filatelico. Il “primo timbro”, è avvenuto alla presenza del Sindaco di Cerveteri, del Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli e di Poste Italiane, rappresentati per l’occasione dalla Dottoressa Roberta Serrantonio.

“Non possiamo che essere orgogliosi che Poste Italiane abbia accolto la proposta del Pact di omaggiare il nostro patrimonio archeologico con un annullo filatelico – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Gubetti – un piccolo ma importante riconoscimento al valore unico della Tomba dei Rilievi che ci onora e che in qualche modo, farà circolare e in un certo senso viaggiare, il nome di Cerveteri in giro per l’Italia e perché no, in giro per il mondo. Concludo, facendo un sentito ringraziamento a tutto il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e all’Assessore Federica Battafarano, per aver organizzato in maniera impeccabile questo appuntamento di così grande pregio per la nostra città”.