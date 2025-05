La Signora Roberta Arseni invece è la Vice Presidente. Gli auguri di buon lavoro del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

Lunedì pomeriggio in Sala Ruspoli il Direttivo della Consulta dei Cittadini Disabili del Comune di Cerveteri si è riunito ufficialmente per la prima volta. All’Ordine del Giorno, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, ai quali spetterà il compito di calendarizzare le future riunioni e le prossime attività. Ad essere eletto presidente è il Signor Michele Gallina, mentre la Vice Presidente è la Signora Roberta Arseni. A complimentarsi con loro, è giunta Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che ha dichiarato:

“Rivolgo ad entrambi un caloroso augurio di buon lavoro, così come rinnovo a tutti i componenti del Direttivo il mio ringraziamento per la disponibilità offerta a ricoprire un ruolo attivo all’interno di un organo come quello della Consulta dei Cittadini disabili che abbiamo fortemente voluto come Amministrazione comunale”.

“Sono certa che Michele e Roberta lavoreranno con impegno e dedizione e che sapranno dare vita ad un gruppo unito e desideroso di portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale proposte importanti in favore delle persone e delle famiglie con disabilità, rappresentando per loro un valido ponte e collante con la Giunta e la macchina comunale – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Gubetti – a loro, al Direttivo della Consulta e a tutte le famiglie, come sempre, la mia totale disponibilità ad affrontare ogni tematica”.