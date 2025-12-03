Trionfo a Tivoli: Revolution Karate conquista 13 medaglie e 4 ori in coppa Italia

Cerveteri– Nuovo, brillante successo per la Revolution Karate Cerveteri che, nella recente tappa di Coppa Italia svoltasi a Tivoli, ha dominato il podio con una performance eccezionale.

Gli atleti, guidati dal maestro Kalid Abouijd, tornano a casa con un bottino impressionante di 13 medaglie totali, a testimonianza dell’ottimo e costante lavoro svolto in palestra. Il medagliere della Revolution Karate si è così composto:

Oro: 4 medaglie

4 medaglie Argento: 5 medaglie

5 medaglie Bronzo: 4 medaglie

Crescita e Determinazione

I dirigenti della squadra hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti in una competizione così rilevante:”Ci riteniamo più che soddisfatti, siamo stati bravi a Tivoli, meglio non si poteva fare. Abbiamo notato una crescita significativa nel nostro team. Gli atleti si sono dimostrati all’altezza di squadre e team ben più prestigiosi. Hanno dato il massimo per arrivare a conquistare queste 13 medaglie, e questo ci dà una carica enorme per proseguire e lavorare sodo in vista dei prossimi impegni che ci attendono nel 2026.”

Questo importante risultato non solo arricchisce il palmares della società di Cerveteri, ma dimostra anche la determinazione e la qualità tecnica raggiunta dai ragazzi. La Revolution Karate si conferma così una delle realtà più promettenti nel panorama del karate regionale.

La squadra è già proiettata al futuro e agli allenamenti in vista delle sfide in calendario per il prossimo anno.