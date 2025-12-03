Nella notte, intorno alle 3, due autovetture parcheggiate in Corso Centocelle, all’altezza del civico 60, sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con la squadra della Bonifazi, supportata dall’autobotte AB17.

Due vetture in fiamme a Civitavecchia, sul posto gli uomini della Bonifazi

All’arrivo dei soccorritori, entrambe le auto erano già completamente incendi ate, ma il rapido intervento dei VVF ha impedito che il rogo si propagasse alle attività commerciali vicine e alle altre vetture parcheggiate.

Non si registrano feriti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti. Presenti anche Polizia di Stato e Carabinieri.