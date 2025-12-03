Cerenova, alla chiesa San Francesco d’Assisi l’8 dicembre arriva “Musica e Solidarietà”: il concerto di Cirillo e Morselli

Torna a Cerenova l’appuntamento con Musica e Solidarietà, il concerto promosso dalla Pro Loco di Due Casette che, dopo il successo ottenuto nella precedente edizione, propone nuovamente il duo composto da Marcello Cirillo e Demo Morselli, questa volta accompagnati da un coro gospel.

L’evento si terrà l’8 dicembre presso la chiesa San Francesco d’Assisi, con inizio alle 18.30 e ingresso libero. Una serata pensata per unire musica, partecipazione e spirito comunitario, resa possibile grazie al sostegno del consigliere regionale Pino Cangemi e del consigliere comunale Gianluca Paolacci, da sempre impegnati nella promozione di iniziative culturali sul territorio.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Due Casette, con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Cerveteri e del parroco Don Bernardo, che ha messo a disposizione la chiesa per ospitare l’evento.

Un appuntamento da non perdere, che porterà a Cerenova musica di qualità e un momento di condivisione dedicato alla comunità.