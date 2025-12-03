La Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli protagonista al Belgian Italian Jazz Festival di Bruxelles

Ci sarà anche un po’ Ladispoli, il 9 dicembre, a suonare nel cuore dell’Europa. La Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli è infatti attesa all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per la prima serata della quinta edizione del “Belgian Italian Jazz Festival”.

Nato nel 2019, il Belgian Italian Jazz Festival ha come obiettivo quello di promuovere il jazz italiano in Belgio e rafforzare i legami culturali tra le due comunità. La quinta edizione si svolgerà il 9 e 10 dicembre 2025, in co-produzione con l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e il Consolato Generale d’Italia, negli spazi di Rue de Livourne 38, nel cuore della capitale belga.

La prima serata, quella del 9 dicembre, è dedicata alle radici del jazz e vuole restituire il carattere popolare, processionale e rituale di questa musica. Con un’attenzione particolare alle “Brass bands” (bande di ottoni) e alle “Marching bands” (gruppi musicali che eseguno performance combinando musica, marcia e coreografia).

In questo contesto, la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli assume un significato speciale: il linguaggio delle fanfare militari, con il suo modo di vivere la musica nello spazio pubblico, in movimento, in mezzo alle persone, dialoga naturalmente con lo spirito originario del jazz di strada. Nato anche nelle parate e nelle processioni delle città.

Il programma della serata del 9 dicembre prevede alle 18.45 una sfilata della Fanfara negli spazi antistanti all’Istituto Italiano di Cultura. Sarà il primo momento di contatto tra i musicisti e il pubblico di Bruxelles. Un modo per annunciare “a passo di musica” l’inizio del festival e per trasformare l’esterno dell’Istituto in un palcoscenico a cielo aperto.

Alle 19.15 la Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli sarà poi protagonista del concerto all’interno del Belgian Italian Jazz Festival. Inserendosi a pieno titolo nel cartellone ufficiale della manifestazione.

Per Ladispoli si tratta naturalmente di una vetrina prestigiosa. La partecipazione al Belgian Italian Jazz Festival porta idealmente la città dentro un progetto che unisce diplomazia culturale, musica e promozione delle eccellenze italiane all’estero.

Per chi volesse partecipare all’evento, l’ingresso alla serata del 9 dicembre è gratuito. Ma è necessaria la prenotazione tramite il form disponibile sulla pagina dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.