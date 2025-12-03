Arriva “Giovani Imprese di Ladispoli si raccontano”: formazione gratuita per i giovani della città

Arriva “Giovani Imprese di Ladispoli si raccontano” – La nota stampa del comune:

Prende il via il progetto “Giovani imprese di Ladispoli si raccontano”, promosso dalla cooperativa sociale Stellantia e fortemente voluto dal consigliere con delega alle Politiche giovanili Riccardo Rosolino e dal delegato alla Formazione e Sviluppo d’Impresa Biagio Camicia.

Un’iniziativa pensata per i giovani e per le realtà imprenditoriali del territorio, con l’obiettivo di creare un ponte tra nuove generazioni e mondo del lavoro.

“L’obiettivo – sottolinea il delegato Biagio Camicia – è quello di valorizzare le esperienze delle startup e delle imprese giovanili locali, offrendo un’occasione di confronto, ispirazione e formazione a tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi al lavoro autonomo e all’imprenditoria”.

Il progetto prevede cinque incontri formativi con professionisti e imprenditori di Ladispoli, che condivideranno esperienze e competenze con una platea di giovani interessati ai diversi settori produttivi.

L’iniziativa proseguirà per tutto il prossimo anno, garantendo un supporto gratuito e costante fatto di informazione, orientamento e formazione.

Gli obiettivi sono molteplici: dare visibilità alle giovani imprese locali; promuovere la cultura dell’imprenditorialità giovanile; offrire strumenti concreti e competenze tecniche a chi vuole avviare un’attività; creare un network stabile tra imprese, giovani, enti formativi e istituzioni.

“Stiamo facendo davvero molto per i giovani di Ladispoli – conclude il consigliere Rosolino – e questa è solo una delle tante iniziative dedicate alle politiche giovanili. Ringrazio il Sindaco Alessandro Grando per il suo costante supporto”.

Primo appuntamento:

5 dicembre, ore 9:30 – Via La Spezia 85

Formazione dedicata alle Imprese immobiliari e di costruzione:

Le nuove opportunità nel campo edilizio e nella mediazione immobiliare.

A cura di Mariano Chiaccherini, area manager Stimacasa, di Alessandro Sciacchitano, imprenditore nel settore immobiliare, e dell’ingegnere Roberto Funari (Gea Holding srl).

Seguiranno altri appuntamenti, presto verrà reso noto il calendario completo.