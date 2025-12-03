Forza Italia: “Santa Marinella e Santa Severa meritano un futuro all’altezza delle proprie potenzialità”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Forza Italia Santa Marinella – Santa Severa:

Forza Italia Santa Marinella – Santa Severa accoglie con senso di responsabilità e profonda attenzione istituzionale la fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Tidei, determinata dalle dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali. Un atto politico forte, che certifica una volta per tutte, il fallimento di un’esperienza amministrativa nata debole, proseguita nel caos e conclusa in modo inevitabile.

Fin dal primo giorno, Forza Italia ha scelto convintamente la strada dell’opposizione, riconoscendo nella coalizione messa insieme dall’ex sindaco un mero agglomerato politico privo di coesione, costruito con un unico obiettivo dichiarato: “mettere insieme chiunque pur di fermare il centrodestra”. Una strategia improduttiva, che ha prodotto esattamente ciò che già immaginavamo: una maggioranza divisa sin dall’indomani del voto, incapace di dare continuità amministrativa e di condividere una visione comune per la città.

Gli ultimi eventi rappresentano solo la punta dell’iceberg di una gestione amministrativa lacunosa, segnata da un’incapacità evidente nel programmare e portare avanti l’ordinaria amministrazione, da una gestione inefficace delle risorse e delle opportunità del PNRR, da tensioni interne continue che hanno reso impossibile tenere unita la maggioranza e dalla presenza di ripetute notizie di stampa e situazioni politiche che avrebbero dovuto indurre il sindaco a compiere un passo indietro già da tempo, nell’interesse della comunità.

In questo contesto, Forza Italia esprime apprezzamento e rispetto nei confronti dei consiglieri che hanno avuto il coraggio e la responsabilità di porre fine a un’esperienza amministrativa ormai irrimediabilmente compromessa. Un ringraziamento va anche al capogruppo del centrodestra in Consiglio Comunale Ing. Domenico Fiorelli, per il contributo costante, competente e coerente svolto nel ruolo di opposizione e nella tutela degli interessi dei cittadini.

Forza Italia continuerà a lavorare con serietà, responsabilità e spirito di servizio, pronta a offrire alla città un’alternativa credibile e solida, costruita su valori chiari: buona amministrazione, competenza, trasparenza e unità.

La città merita di più. Santa Marinella e Santa Severa meritano un futuro all’altezza delle proprie potenzialità.

Il segretario Alex Cosimi.