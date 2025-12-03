Caparbietà da vendere: l’Under 15 Volley Ladispoli vince al tie-break contro Isola Sacra

Ladispoli, [Inserire Data] – Successo di carattere per la formazione Under 15 maschile della Volley Ladispoli. I baby rossoblù hanno conquistato una vittoria di misura in casa contro l’ostico Isola Sacra con il risultato finale di 3-2, al termine di una prestazione che ha messo in luce una straordinaria grinta e caparbietà.

La partita si è rivelata una battaglia punto su punto, risolta solo al tie-break, confermando il buon momento di forma dei giovani ladispolani, pur non senza difficoltà.

Il Carattere Fa la Differenza

Nonostante qualche grattacapo sul fronte della ricezione, apparsa a tratti deficitaria a causa delle ottime battute degli avversari, la squadra tirrenica non ha mai mollato. La vera nota positiva, oltre al risultato, è stata infatti la determinazione feroce nel voler a tutti i costi agguantare la vittoria.

Il momento decisivo dell’incontro è arrivato nel set finale, grazie a tre atleti in particolare che hanno saputo fare la differenza nei momenti cruciali:

Bostan (n° 33)

(n° 33) Zacchei (n° 47)

(n° 47) De Martis (n° 45)

È stato proprio il numero 45, De Martis, a siglare la vittoria per i rossoblù mettendo a segno ben tre muri consecutivi, un exploit difensivo che ha spento le speranze di rimonta dell’Isola Sacra e ha regalato i due punti ai padroni di casa.

In sintesi, la prova è stata grintosa e caparbia, dimostrando la crescita mentale del gruppo. Questa vittoria lancia con fiducia la formazione Under 15 della Volley Ladispoli verso i prossimi impegni del campionato.