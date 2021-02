Share Pin 3 Condivisioni

Intervengono i Vigili del Fuoco

Trevignano, un BOBCAT si ribalta e va a collidere un furgone in sosta

Alle ore 13:20 circa, l’AG/17 (autogrù) in servizio presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, si è recata in ausilio ai Vigili del Fuoco di Bracciano (25/A) per incidente stradale. L’evento è avvenuto nell’ambito dei lavori di bitumaggio della sede stradale presso il comune di Trevigiano Romano, in via quattro Novembre. Un BOBCAT è caduto dalla rampa dall’autocarro che lo ha trasportato sul posto, durante lo scarico (dello stesso). Il mezzo cadendo, è andato a collidere il furgone della società GLS (corriere) sul portellone laterale dx, al momento in transito. Sul posto i VVF (25A e AG17) hanno riposizionato il mezzo meccanico sulle proprie ruote e messo in sicurezza l’area. Tanto spavento ma fortunatamente nessun ferito.