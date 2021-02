Share Pin 1 Condivisioni

Bracciano, il Comitato Montebello replica al Sindaco Tondinelli –

“Signor Prefetto di Roma, la nostra sorpresa è enorme per uno spot sconclusionato e propagandistico del Sindaco di Bracciano, offensivo verso altre Istituzioni, specie la Regione, e verso di noi, vittime innocenti delle sue stravaganze amministrative. (lo troverà nel link qui sotto). Lo spot ci informa che la Prefettura, rimangiandosi quanto deciso il 26 gennaio scorso sulle demolizioni in oggetto, vorrebbe stopparle e posticiparle a dopo il 20 aprile, “quando ci sarà una sentenza Tar-Lazio in materia”, accettando così una proposta illegittima dello stesso Sindaco. Tale proposta, in spregio delle leggi, è dettata da esclusivi motivi elettoralistici, cui la Prefettura si piega, in vista delle amministrative di maggio, ove egli si ripresenta candidato.” Lo affermano in una lettera inviata la Prefetto di Roma i cittadini del Comitato Montebello.

“In primis – prosegue la lettera – , il 20 aprile non ci sarà alcuna “sentenza”, ma una semplice udienza, che potrebbe non essere l’ultima. Quand’anche lo fosse, la sentenza sarà emessa non prima di ottobre, cioè dopo il periodo feriale (e le amministrative). Poiché l’Abusivista farà poi ricorso al CdS, se la teoria illegittima s’affermasse fin in fondo, se ne riparlerebbe in specie aeternitatis, prendendo in giro ogni forma di legalità. In secundis, la II sezione quater del Tar-Lazio, con la sferzante ordinanza 5538 del 7-8-2020, gli ha duramente bocciato la sospensiva della nomina del Commissario ad acta, approvata dalla Regione, caso più unico che raro, alla quasi unanimità da tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. In tertiis, confermiamo quel che da noi fu scritto con PEC del 25 gennaio. V’è una concordia di leggi e giurisprudenza. L’art. 2, comma 1, e l’art. 21 quater della 241/99, l’art. 31 del Dpr 380/2001, la pronuncia 345/1991 della Consulta, nonché la sentenza CdS 2565 del 10-5-2013, prevedono unanimemente la demolizione o l’acquisizione al patrimonio pubblico dei manufatti abusivi, da eseguirsi immediatamente, ove l’Abusivista non ricorra, o non chieda la sospensiva, o se la sospensiva gli è bocciata, o se la sospensiva gli è bocciata e lui non ricorra contro di essa (è il nostro caso). Idem il Tar-Sicilia, sez. II, sentenza 1020/2019, in una vertenza analoga.”

“Il Sindaco – specifica il comunicato – ha la possibilità di evitare le demolizioni (ed il Commissario ad Acta glielo ha correttamente suggerito), facendo approvare ad horas dal Consiglio comunale la destinazione delle opere abusive ad un preciso uso pubblico, cosa che egli s’è rifiutato di fare. E allora di che si lamenta, se non della propria pervicace inerzia? Non esiste dunque alcun motivo legittimo per procrastinare le demolizioni immediate. Come prescrive univocamente la legge. Quanto ai timori del Sindaco di “eventuali ristori” all’Abusivista, qualora (ipotetica di terzo tipo!) egli dovesse vincere i ricorsi, “è un principio consolidato”, scrive Marco Antonial , “Confisca Edilizia”, cap. V, pagg. 232 e seguenti. “Se il Ricorrente non fa di tutto per evitare il danno, ciò diminuisce o addirittura elude il suo diritto al risarcimento”. Nel nostro caso, l’Abusivista non ha contestato al CdS i dinieghi di sospensiva del TAR: nulla dunque gli è dovuto. Infondati i timori del Sindaco.”

“Concludendo – si legge nel testo. Nulla osta alle immediate demolizioni (la legge non tutela i bassi elettoralismi!) L’iter già fissato dalla Prefettura, pertanto, non può essere rinviato. Altrimenti s’agisce contra legem. Certi d’un suo pronto intervento per ristabilire la legalità violata, voglia gradire, signor Prefetto, i sensi della nostra stima. Ecco il link dello spot elettoralistico del Sindaco, pubblicato, tra l’altro, dal giornale on-line “Terzo Binario”:.https://www.terzobinario.it/tondinelli-su-montebello-aveva-ragione-il-comune-di-bracciano-bisogna-attendere-il-tar/

Il Presidente del Comitato Villaggio Montebello – Dr Amedeo Lanucara