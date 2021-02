Share Pin 4 Condivisioni

Cerveteri, salta la raccolta della plastica causa riunione sindacale –

Cerveteri, causa riunione sindacale salta la raccolta della plastica

“A causa di assemblea sindacale dei lavoratori addetti alla raccolta differenziata porta a porta, oggi in alcune zone della città non è stata effettuata la prevista raccolta degli imballaggi in plastica.” Lo rende noto, in modo piuttosto tardivo, “Cerveteri Chiama a Raccolta”.

“Gli utenti interessati – prosegue il comunicato – potranno attendere la nuova raccolta del prossimo giovedì oppure conferire direttamente al Centro Comunale di Raccolta di Via Settevene Palo Nuova, aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 16:00; domenica dalle 7:00 alle 13:00.”

“Ci scusiamo del disagio e ringraziamo per la collaborazione.” – conclude il Comune di Cerveteri.