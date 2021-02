Share Pin 1 Condivisioni

Nella giornata di venerdì 12 febbraio il più alto gesto di solidarietà sarà effettuato da 57 appartenenti ai “Diavoli Gialli”

Bracciano: Paracadutisti dell’Esercito donano il sangue al Policlinico Gemelli –

185º Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore” e Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” Onlus di nuovo insieme per dare vita ad un altro appuntamento caratterizzato dall’elevazione più alta del concetto di solidarietà.

Come da tradizione, infatti, il corpo militare di stanza a Bracciano ha deciso di effettuare anche questa volta una importante donazione del sangue all’associazione impegnata nell’ambito del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e al servizio della comunità sofferente.

Nella giornata di venerdì 12 febbraio 2021, 57 appartenenti ai “Diavoli Gialli”, nome con il quale è più comunemente conosciuto il reggimento, effettueranno all’interno della Caserma di Bracciano del 185 RGT Parà la donazione del bene più prezioso alla vita, dando così seguito ad una collaborazione portata avanti da due anni e rafforzata nello scorso mese di dicembre con 24 donazioni in “Aferesi”, avvenute presso il nosocomio capitolino, per la raccolta di plasma e di piastrine da destinare specialmente a pazienti oncologici adulti e bambini.

Il termine aferesi indica un gruppo di tecniche per rimuovere dal sangue una o più delle sue componenti, restituendo al soggetto trattato la quota che non s’intende trattenere. L’operazione complessiva ha una durata non meno di 1 ora e 10 minuti, molto più lunga della donazione normale portata a compimento in circa 10 minuti.

Una partecipazione sempre costante nel biennio che il Gruppo Donatori Sangue ha voluto omaggiare donando ai “Baschi Amaranto” a maggio del 2020 una statua raffigurante San Michele Arcangelo, loro protettore.

Il 185º Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”, creato tra il 1941 e il 1942 per dare supporto bellico all’Italia impegnata nella Seconda Guerra Mondiale, è un reggimento aviotrasportato d’artiglieria dell’esercito italiano, inquadrato nella Brigata paracadutisti “Folgore”.

Nel 2013 rinasce a Bracciano il 185º Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore. Il Reggimento eredita la bandiera di guerra e quindi le tradizioni, dal 2004 custodite dal 185º RRAO di Livorno, passato al Comando delle forze speciali dell’Esercito.

Nell’annunciare questo nuovo appuntamento, il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” Onlus coglie l’occasione per rinnovare pubblicamente il ringraziamento al 185º Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore” di Bracciano per quanto compiuto in favore non solo dell’associazione ma anche e soprattutto dei più deboli concedendo loro una possibilità di speranza.

Comunicato stampa a firma dell’Associazione Donatori di Sangue Francesco Olgiati per il Policlinico Gemelli di Roma