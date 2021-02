Share Pin 3 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 15.146 nuovi casi e 391 decessi –

Ieri c’erano stati 12.956 nuovi casi e 336 vittime, oggi il ministero della salute comunica che si contano 391 decessi e 15.146 nuovi casi. Sono stati 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid sono 2.126, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 18.942 (-338 rispetto a ieri). Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.729. Per il secondo giorno consecutivo La Valle d’Aosta non registra decessi per coronavirus.

La Lombardia, con 2.434 nuovi casi è la regione dove si registra il maggior numero di contagi, seguita da Campania (1.694) ed Emilia Romagna (1.345).