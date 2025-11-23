Treni, nella tratta Roma-Civitavecchia, dal 24 novembre al 4 dicembre 2025 sono previste variazioni di percorso e di orario
Il sito di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, informa che, dal 24 novembre al 4 dicembre 2025, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Santa Severa e Civitavecchia, alcuni treni regionali della linea Roma – Civitavecchia (FL5) subiranno modifiche di percorso e/o di orario.
Di seguito il dettaglio, così come riportato nell’avviso ufficiale di RFI.
Treno regionale 12501 – Civitavecchia → Roma Termini
Giorni interessati: 25, 26, 27, 28 novembre e 2, 3, 4 dicembre 2025
Variazioni:
- Il treno è cancellato da Civitavecchia a Santa Severa
- Il treno parte da Santa Severa (partenza 4:45)
- Il treno modifica l’orario di arrivo a Roma Termini: 5:58
- Restano invariati gli altri orari, le fermate e il periodo di effettuazione
Treno regionale 12503 – Civitavecchia → Roma Termini
Giorni interessati: 3 e 4 dicembre 2025
Variazioni:
- Il treno è cancellato da Civitavecchia a Santa Severa
- Il treno parte da Santa Severa (partenza 5:20)
- Il treno modifica l’orario di arrivo a Roma Termini: 6:35
- Restano invariati gli altri orari, le fermate e il periodo di effettuazione
Treno regionale 12552 – Roma Termini → Civitavecchia
Giorni interessati: 2 e 3 dicembre
Variazioni:
- Il treno è cancellato da Santa Severa a Civitavecchia
- Il treno termina la corsa a Santa Severa (arrivo 23:13)
- Restano invariati gli altri orari, le fermate e il periodo di effettuazione
Treno regionale 12554 – Roma Termini → Civitavecchia
Giorni interessati: 24, 25, 26, 27 novembre e 1, 2, 3, 4 dicembre 2025
Variazioni:
- Il treno è cancellato da Santa Severa a Civitavecchia
- Il treno termina la corsa a Santa Severa (arrivo 0:29)
Ulteriori modifiche:
- Il treno non effettua fermata a Roma S. Pietro e Roma Aurelia
- Il treno modifica l’orario a Maccarese (partenza 0:02)
- Restano invariati gli altri orari, le fermate e il periodo di effettuazione
Per maggiori informazioni e per consultare il prospetto completo ufficiale, è possibile fare riferimento all’avviso pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana cliccando qui.