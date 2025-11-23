Ladispoli, entro maggio 2026 saranno disponibili appartamenti e servizi per le persone fragili

A Ladispoli si guarda alle fasce più deboli. È questo il senso del progetto illustrato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli. Che ha ricordato come entro maggio 2026 saranno completati i lavori delle strutture di via Ancona, via La Spezia e della zona artigianale, con appartamenti specificamente riservati alle persone fragili. Un intervento che vuole offrire un supporto concreto a chi vive condizioni di estrema vulnerabilità e di marginalità sociale.

Nel dettaglio, Fargnoli ha spiegato che per l’ex cabina Telecom sono previsti appartamenti in grado di ospitare fino a 15 persone. Si tratterà di una forma di ospitalità temporanea, ma considerata molto importante proprio perché rivolta a persone “estremamente bisognose”. Che necessitano non solo di un tetto, ma di un contesto protetto e accompagnato.

Il progetto ha un valore complessivo di 1.000.000 di euro, e comprende anche gli interventi in via Aldo Moro, nella zona artigianale, dove è previsto uno spazio ampio dedicato alla distribuzione dei pasti. In questa stessa area saranno realizzati cinque appartamenti destinati alla disabilità non grave. Che potranno ospitare almeno cinque persone con disabilità, inserite in un vero e proprio percorso di vita.

Come ha sottolineato Fargnoli, si tratta di un progetto dei Lavori Pubblici che lavora in stretto contatto con le Politiche Sociali. In un intreccio tra intervento infrastrutturale e sostegno alle persone. Un lavoro congiunto che coinvolge più uffici. In particolare, quelli coordinati dall’assessore Marco Pierini.

L’obiettivo del progetto è duplice. Da un lato offrire soluzioni abitative e servizi a chi vive situazioni di grave difficoltà. Dall’altro creare spazi capaci di accompagnare le persone fragili e i disabili in percorsi di autonomia. Nel quadro di un progetto complessivo di inclusione sociale che, entro il maggio 2026, dovrà tradursi in strutture pronte, appartamenti abitati e servizi effettivamente attivi.