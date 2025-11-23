Presidente Lupi: ” Un grazie ai tifosi, ci hanno sostenuto per novanta minuti . È un pareggio frutto di una prova corale“

Orgoglio Cerveteri: in dieci per 65 minuti strappa in casa un pari al Grifone

Pareggio che vale oro quello conquistato dal Cerveteri contro il Grifone. Finisce 0-0 al Galli, al termine di una gara sofferta e orgogliosa. In cui i verdeazzurri hanno giocato in inferiorità numerica per ben 65 minuti, riuscendo comunque a portare a casa un punto prezioso.

La partita ha avuto due volti distinti. Una prima parte di gioco più opaca, con poche emozioni, e una ripresa decisamente più brillante. L’episodio che ha cambiato l’andamento della partita è stata l’espulsione di Ferruzzi nel corso del primo tempo. Da quel momento il Cerveteri si è trasformato, alzando il ritmo, e dando vita a un secondo tempo vibrante.

Nella ripresa, infatti, i ragazzi di Cerveteri hanno saputo reagire da squadra vera, salendo in cattedra contro una formazione di spessore come il Grifone. Ardel ha avuto due occasioni importanti per regalare ai tifosi la vittoria, senza però riuscire a trovare il gol. Ma tuttavia confermando il buon momento della squadra dal punto di vista della personalità e del carattere.

Al termine della gara il presidente Lupi ha voluto sottolineare il valore del risultato e della prestazione. Soffermandosi in particolare sull’atteggiamento del gruppo e sul sostegno del pubblico. “È un punto importantissimo, lo abbiamo conquistato con una prestazione coraggiosa. Ci tengo a dire grazie ai ragazzi, per quanto stanno facendo, ed aggiungerei un elogio agli ultras e a tutti i tifosi che hanno sfidato il freddo per incitarci. È la strada giusta per continuare a salire in classifica, rimanendo con i piedi per terra”.