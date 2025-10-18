Coinvolti Regionali, Frecce, Intercity e Intercity Notte: deviazioni su Tiburtina

Treni: modifiche alla circolazione per lavori a Termini –

Per lavori alla stazione di Roma Termini, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), dalle ore 22.30 di sabato 18 alle ore 4.30 di domenica 19 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte subirà modifiche.

Alcuni treni Frecciarossa subiscono modifiche di orario e la soppressione della fermata di Roma Termini, con regolare fermata a Roma Tiburtina.

Alcuni treni Intercity e Intercity notte terminano la corsa a Roma Tiburtina invece di Roma Termini, sono originari da Roma Tiburtina invece di Roma Termini e subiranno modifiche di orario.

Le linee interessate e le alternative offerte

Alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL2 Roma – Tivoli/Avezzano, FL4A Roma – Albano Laziale, FL4V Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Cassino, FL7 Roma – Napoli, FL8 Roma – Nettuno e Leonardo express possono subire variazioni di orario, di fermata e cancellazioni.

In alcune fasce orarie sono previste corse con bus da/per Albano Laziale, da Roma Termini a Velletri e bus diretti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto e viceversa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO