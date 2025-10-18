Ondata di furti a Cerveteri, il M5S scrive al Sindaco Gubetti

Dopo la crescita dei furti nel territorio cerite anche il movimento 5 stelle esprime preoccupazione attraverso una missiva indirizzata al primo cittadino, Elena Gubetti.

“Gentile Sindaca – si legge – il Gruppo Territoriale M5S Cerveteri desidera esprimere la propria forte preoccupazione per l’ondata di furti avvenuta negli ultimi giorni nel territorio comunale, in particolare nelle frazioni di cui all’oggetto, come riportato anche dagli organi di stampa locali. In pochi giorni si sono verificati numerosi episodi di effrazione e furto in abitazione, spesso durante le ore notturne, e in alcuni casi , mentre i residenti dormivano nelle proprie case. Questa situazione ha generato, di conseguenza, un clima di paura e insicurezza diffuso tra le famiglie della zona interessata”.

“A tale proposito, chiediamo all’Amministrazione Comunale di attivare con urgenza misure concrete di prevenzione e controllo del territorio, in particolare:

1.⁠ ⁠potenziamento dei pattugliamenti serali e notturni da parte della Polizia Locale, anche in collaborazione con le forze dell’ordine;

2.⁠ ⁠implementazione del sistema di videosorveglianza comunale nelle aree più esposte ai furti;

3.⁠ ⁠miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle vie periferiche e di accesso ai quartieri;

4.⁠ ⁠promozione di gruppi di controllo di vicinato, con incontri informativi e strumenti di comunicazione rapida tra cittadini e forze di sicurezza;

5.⁠ ⁠convocazione di un tavolo di sicurezza tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine per coordinare azioni preventive e per ottenere maggiori risorse.

Siamo convinti che solo attraverso un’azione condivisa e decisa sarà possibile ridare alla cittadinanza, sicurezza, tranquillità e fiducia”.

Gruppo Territoriale M5S Cerveteri – Il Rappresentante Attilio Di Maio