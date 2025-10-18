Maker Faire 2025, il Mattei di Cerveteri presente per la Regione Lazio

Il progetto Gamescape tra quelli presenti tra i prototipi della Startupper School Academy
L’I.S.I.S. Enrico Mattei di Cerveteri è presente al Maker Faire 2025 con il progetto Gamescape: una piattaforma immersiva e formativa sulla sicurezza sui cantieri edili tramite verifica costante della consapevolezza e dell’importanza della normativa e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il prototipo, realizzato dagli studenti della classe 5° ITE SIA, ha suscitato l’interesse dei visitatori e degli imprenditori presenti, disponibili a seguirne l’implementazione.
L’Istituto è parte della Startupper School Academy che insieme ad altre tre scuole della Regione Lazio segue la rappresentanza regionale all’evento internazionale di Roma iniziato ieri, 17 ottobre.
La Regione è partner istituzionali dell’evento e, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, ha a disposizione uno spazio di circa 100 mq dedicato all’innovazione e alle opportunità per maker e startup.
Il programma “Startupper School Academy”, insieme a quello “Faber School Digital Manufacturing”, è stato sviluppato all’interno del FabLab regionale utilizzato i laboratori digitali di Lazio Innova.
All’interno dell’area espositiva dedicata al Lazio trova posto una sezione riservata al FabLab Lazio e agli Spazi Attivi di Lazio Innova.
I progetti presentati vedono il coinvolgimento di professionisti con competenze nella progettazione e nella prototipazione digitale, insieme a designer, liberi professionisti, studenti universitari, istituti tecnici superiori, scuole secondarie del Lazio e startup innovative.