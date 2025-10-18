Il progetto Gamescape tra quelli presenti tra i prototipi della Startupper School Academy

Maker Faire 2025, il Mattei di Cerveteri presente per la Regione Lazio –

L’I.S.I.S. Enrico Mattei di Cerveteri è presente al Maker Faire 2025 con il progetto Gamescape: una piattaforma immersiva e formativa sulla sicurezza sui cantieri edili tramite verifica costante della consapevolezza e dell’importanza della normativa e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il prototipo, realizzato dagli studenti della classe 5° ITE SIA, ha suscitato l’interesse dei visitatori e degli imprenditori presenti, disponibili a seguirne l’implementazione.

L’Istituto è parte della Startupper School Academy che insieme ad altre tre scuole della Regione Lazio segue la rappresentanza regionale all’evento internazionale di Roma iniziato ieri, 17 ottobre.

Maker Faire 2025, il Mattei di Cerveteri presente per la Regione Lazio

La Regione è partner istituzionali dell’evento e, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, ha a disposizione uno spazio di circa 100 mq dedicato all’innovazione e alle opportunità per maker e startup.

Il programma “Startupper School Academy”, insieme a quello “Faber School Digital Manufacturing”, è stato sviluppato all’interno del FabLab regionale utilizzato i laboratori digitali di Lazio Innova.

All’interno dell’area espositiva dedicata al Lazio trova posto una sezione riservata al FabLab Lazio e agli Spazi Attivi di Lazio Innova.

I progetti presentati vedono il coinvolgimento di professionisti con competenze nella progettazione e nella prototipazione digitale, insieme a designer, liberi professionisti, studenti universitari, istituti tecnici superiori, scuole secondarie del Lazio e startup innovative.