Tarquinia si prepara a vivere Halloween all’insegna della fantasia, della musica e del brivido. Venerdì 31 ottobre 2025, la città etrusca si vestirà di mistero e allegria per accogliere bambini, famiglie e appassionati delle emozioni forti in una giornata ricca di eventi.

“Facciamo Baccano!”, aspettando “Le vie dell’Horror”

Maschere, costumi e voglia di divertirsi saranno gli ingredienti principali di “Facciamo Baccano!”, il coloratissimo percorso animato dedicato soprattutto ai più piccoli. L’appuntamento è alle 16:30 in viale Bruschi Falgari: da lì partirà un vivace corteo che attraverserà via Giuseppe Garibaldi e corso Vittorio Emanuele, fino a piazza Cavour, dove si

terrà la super festa di Halloween, con animazione, musica e truccabimbi, a cura di Konsu Animazione.

Halloween a Tarquinia, magia e divertimento anche per i più piccoli

“Le vie dell’horror”

Tra archi, torri, chiese e antichi palazzi, dalle 17,30 alle 20,30, prenderà vita “Le Vie dell’Horror”, un percorso immersivo tra scenografie spettacolari, effetti speciali e ambientazioni da brivido. Si entrerà da via Giuseppe Mazzini, per proseguire in via della Cateratta, via dei Granari, via del Duomo, vicolo e piazza Soderini, via Giacomo Setaccioli, piazza Giuseppe Verdi, via dell’Archetto e, infine, via delle Torri. Lungo il cammino, i visitatori incontreranno i più celebri personaggi dei film horror e mostri terrificanti, tra inseguimenti e improvvisi colpi di scena. Un’esperienza mozzafiato in cui la paura diventa spettacolo e il divertimento si mescola alla suspence. Il costo del biglietto è di 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni.

Organizzazione e collaborazioni

L’evento “Le Vie dell’Horror” è organizzato da un gruppo di volontari tarquiniesi, con il sostegno e contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia ed Evensound. L’iniziativa è sostenuta anche dal ristorante Bacco Perbacco, dall’Azienda agricola Barucca, dalla Centrale Ortofrutticola di Tarquinia e dai commercianti del centro storico.