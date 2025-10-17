“Nel 2022 avevo detto che avrei condiviso questo percorso con Martina Paoli che aveva ottenuto le mie stesse preferenze”

Durante il consiglio comunale di ieri ho comunicato le mie 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 di Ladispoli.

È stato per me un immenso onore poter rappresentare la nostra comunità in questi tre anni e mezzo: intensi, faticosi, ma pieni di significato.

Ho cercato di dare il massimo — in termini di impegno, studio, ascolto — conciliando tutto con il lavoro e i grandi cambiamenti nella mia vita personale.

Ladispoli, Paparella (Ladispoli Attiva) si dimette da consigliere comunale

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐟𝐮𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨, 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐞, avendo raggiunto le stesse preferenze di Martina Paoli , 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 con una staffetta a metà mandato. Ho ribadito questa intenzione a dicembre 2024, ma l’assemblea di Ladispoli Attiva mi chiese di proseguire.

Ritengo sia ora giunto il momento di onorare quella promessa, fatta spontaneamente e in piena coscienza al momento dell’elezione.

“𝐖A𝐋𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐀𝐋𝐊”. Significa non fermarsi alle 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 che si dicono, ma “camminarle”, considerarli dei 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 con coerenza. Questa per me è la 𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐟𝐚𝐫e 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚.

La ragione più profonda di questo passo sta però in una metafora calcistica. Noi di Ladispoli attiva non crediamo nel dare palla al capocannoniere che da solo risolve la partita. Crediamo che la 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐛𝐚𝐬𝐬𝐨, la partecipazione, il coinvolgimento di tutti possa far diventare più forti noi e tutta la comunità che rappresentiamo.

A Martina, che in questi anni ha lavorato con costanza e passione al fianco mio e di Gianfranco, auguro un grande in bocca al lupo 💪🏻

Già ieri abbiamo avuto la spia che qualcuno potrà sottovalutarla – sulla scorta di stupidi pregiudizi o bias – per la giovane età, perché è una studentessa (e finalmente avremo una rappresentanza in consiglio!), perché è donna.

Avranno una bella sorpresa.

Da parte mia 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐨̀ 𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 al servizio di Ladispoli Attiva, affiancando e integrando l’impegno dei consiglieri 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢��𝐚 sul piano della comunicazione e della presenza sul territorio, in vista delle prossime sfide.

Perché se vogliamo davvero rappresentare una 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀ reale, dobbiamo continuare a costruirla giorno dopo giorno, insieme, con coerenza e coraggio.

𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 a chi mi ha sostenuto, criticato, incoraggiato, fatto crescere.

Grazie infine (ma in realtà per prima) a Lucia per la pazienza e la presenza con cui continua a supportarmi in questo percorso.

Il cammino continua.

Così in un post social Fabio Paparella (Ladispoli Attiva)