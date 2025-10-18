Il cambio si terrà nella notte tra 25 e 26 ottobre: l’ora legale tornerà, invece, a marzo 2026
Torna l’ora solare, lancette dell’orologio indietro di un’ora –
Sarà alle 3:00 del mattino di domenica 26 ottobre che le lancette degli orologi andranno posizionate un’ora indietro.
Il meccanismo ha lo scopo di garantire un’ora in più di luce al mattino nei mesi invernali, pur riducendo la giornata di un’ora la sera.
Il prossimo ritorno all’ora legale è previsto per l’ultimo fine settimana di marzo 2026.
Ovviamente i dispositivi digitali sono avvantaggiati dalle connessioni alla Rete che gli permettono di variare senza essere sincronizzati manualmente: stessa cosa non può dirsi per i vecchi dispositivi analogici, come sveglie, orologi da tavolo o da parete e anche alcuni orologi a bordo delle auto.