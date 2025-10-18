Santa Marinella: Il Comune premiato per il progetto Lazio Blue Route durante l’ultima giornata di Blue Innovation Lab al Castello di Santa Severa –

Si è tenuta nella giornata di giovedì presso il Castello di Santa Severa la seconda ed ultima giornata di Blue Innovation Lab, l’evento organizzato da Regione Lazio, tramite Lazio Innova, che ha visto la partecipazione di amministrazioni dei Comuni laziali e realtà imprenditoriali impegnati bella Blue economy.

Il sindaco Pietro Tidei ha preso parte all’incontro, dopo aver salutato la vicepresidente regionale Roberta Angelilli intervenuta ai tavoli di lavoro. Con lui anche il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio e molti altri Sindaci del litorale laziale.

“Il Comune di Santa Marinella per morfologia e per vocazione è strettamente legato al mare, da cui dipende gran parte dell’economia della città- ha affermato Tidei- La strada per lo sviluppo passa attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e ambientali e delle aree naturali protette marine e terrestri. Il piano d’interventi messo in campo dalla Regione Lazio supporta i Comuni come il nostro in tutte quelle attività ed opere che contribuiscono alla fruibilità dello stesso litorale e allo sviluppo economico del litorale laziale”, ha concluso il sindaco Tidei.

All’intenso programma della giornata ha partecipato la consigliera al marketing territoriale Paola Fratarcangeli, insieme ai responsabili dell’ufficio demanio del Comune di Santa Marinella, che sono stati parte attiva al tavolo tematico di coprogettazione su innovazione e tecnologie per la pulizia del mare e delle coste. “Un’occasione per i Comuni di evidenziare i fabbisogni, le visioni e le potenzialità inespresse”, ha spiegato Fratarcangeli.

Nel pomeriggio, è stato consegnato un importante riconoscimento ai progetti che si sono distinti per iniziative di sviluppo sostenibile, valorizzazione ambientale e innovazione turistica. Il primo premio Blue Ambassador Award per il MARKETING TERRITORIALE e la SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE è andato al Comune di Santa Marinella con il progetto Lazio Blue Route, un itinerario turistico che coinvolge città e borghi marinari, oltre a due siti Unesco.

“Questo riconoscimento testimonia la validità del progetto Lazio Blue Route, con il quale Santa Marinella ha l’opportunità di essere al centro di un’iniziativa, che partendo dall’economia del mare giunge alla valorizzazione del suo patrimonio paesaggistico e storico”, hanno commentato il presidente del Consiglio Emanuele Minghella e la consigliera Fratarcangeli, sostenitori e promotori del progetto, che ha anche ricevuto una menzione speciale dalla Giuria Giovani.