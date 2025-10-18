Cinque Secondi è stato presentato, con scorci di Ceri

Gubetti: “Cerveteri continua a essere una location d’eccezione per set cinematografici”

Cinque Secondi è stata presentato, con scorci di Ceri –

A darne annuncio sui social è stata la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: la presentazione delll’ultimo film di Paolo Virzì con Valerio Mastrandrea s’intitola Cinque Secondi

“La cosa più bella? – scrive Gubetti – Alcune scene di questo film sono state girate nel nostro splendido borgo medievale di Ceri”.

“L’uscita nelle sale è prevista per il 30 ottobre, e non vediamo l’ora di riconoscere sul grande schermo i nostri scorci più belli”, aggiunge.

“Cerveteri continua a essere una location d’eccezione per set cinematografici, perché viviamo in un luogo fantastico: ricco di fascino, storia e bellezza. Il cinema ha il potere di trasformare i luoghi in emozioni”, conclude Gubetti.