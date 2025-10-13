Tre punti per il Cerveteri, gli etruschi stendono il Capranica dopo una gara a senso unico

Falco e Piano i protagonisti di una domenica che consegna fiducia a morale alla tifoseria

Il Cerveteri vince, festeggia il primo successo della stagione, battendo l’Atletico Capranica per 2- 1. Sotto di un goal, ad opera di De Santis, gli etruschi recuperano e ribaltano la gara nella ripresa, con una rete di Falco e Matteo Piano, subentrato nella ripresa. Eppure nel primo tempo i Cervi hanno dominato la gara, prendendo una traversa con Proietti e poi con Patrascu che ha sfiorato il goal. Almeno un altro azioni da goal, sfumante per pochi centimetri.

Sembrava una domenica maledetta, che nella ripresa ha preso il verso giusto, quando è entrato Bezziccherri che ha fatto salire la squadra. Una vittoria legittima e importante per il morale.