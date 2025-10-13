Luchetti: “Nuovo manto stradale con il Regolamento sugli scavi in via Fosso dei Cento Corvi”

Lavori in corso in via Fosso dei Cento Corvi a Cerveteri. Nel pieno rispetto del Regolamento sugli scavi vigente nel Comune di Cerveteri infatti, la società di servizi che aveva realizzato degli scavi in un tratto di strada, sta provvedendo al rifacimento ex novo del manto stradale per l’intera carreggiata, senza alcun costo aggiuntivo per le casse dell’Ente.

“Una arteria stradale importante quella di via Fosso dei Cento Corvi – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – perché via di collegamento tra la Furbara Sasso e la Via Aurelia. Ma è anche luogo dove risiedono moltissime famiglie e transitano ogni giorno numeroso mezzi. Ci sono stati dei rallentamenti ai lavori nelle scorse settimane e dopo una nostra nota ufficiale inviata alla società di servizi, per la quale ringrazio il Geometra Federico Feriozzi, si sono conclusi i lavori e ora stiamo procedendo al rifacimento del manto stradale”.

“I lavori di rifacimento della strada – conclude Luchetti – sono stati eseguiti nel rispetto del Regolamento del Scavi e dunque senza alcuna spesa per l’Ente”