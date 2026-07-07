Trasporti Lazio: Tidei (IV), “Sulla FL5 disagi ormai insostenibili. Chiesta audizione urgente dell’assessore Ghera”

“Ho chiesto la convocazione urgente dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, presso la Commissione Mobilità del Consiglio regionale del Lazio affinché riferisca sulle gravi criticità che da tempo interessano la linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia e sulle iniziative che la Regione intende adottare per affrontare una situazione ormai non più sostenibile.”

Lo dichiara la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei.

“L’appello lanciato dal Comitato Pendolari FL5, che chiede un confronto diretto con la Regione, non può rimanere senza risposta. Migliaia di cittadini sono costretti ogni giorno a

fare i conti con ritardi, cancellazioni, convogli sovraffollati, informazioni insufficienti e continui disagi legati ai lavori sulla linea. Una condizione che, soprattutto nel periodo

estivo, penalizza pendolari, lavoratori, studenti e turisti.

Non si tratta più di disservizi occasionali, ma di una situazione strutturale che incide pesantemente sul diritto alla mobilità. Per questo è necessario che la Commissione faccia

piena chiarezza sulle interlocuzioni avviate con Trenitalia e RFI, sugli interventi programmati e sulle misure concrete che la Regione intende mettere in campo per garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile.

“Chi ogni giorno utilizza la FL5 merita risposte, tempi certi e un impegno concreto da parte delle istituzioni. L’assessore Ghera venga in Commissione a riferire sullo stato della

situazione e sulle azioni che la Giunta intende adottare per superare criticità che non sono più accettabili”, conclude Marietta Tidei.