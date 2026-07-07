Cerveteri, al via gli  abbonamenti per la stagione 26/27

Lupi: “L’apporto della tifoseria determinante, spero che i nostri sforzi siano apprezzati da una città di cui ci siamo innamorati”

Passione e tifo, nel Città di Cerveteri c’è voglia di attrarre pubblico e sportivi, per quella che sarà una stagione si spera di buon livello. Il club chiede ai tifosi un sostegno, soprattutto in vista dell’apertura della campagna abbonamenti, con prezzi invariati rispetto allo scoro anno e formule famigliari. Un segnale, quello mostrato dal presidente Andrea Lupi, che si incarna nella passione della tifoseria , pronta a sostenere la squadra di mister Fabio Ranieri.

“Crediamo tantissimo nella tifoseria, a cui devo dire grazie per l’aiuto morale che ci danno. Ora che siamo quasi a inizio stagione, chiediamo un ulteriore sforzo, quello di starci vicino. Per gli abbonamenti siamo vicini alle esigenze dei tifosi, dei ragazzi e le famiglie . Vogliamo tanta gente sugli spalti e un tifo incessante a colorare le nostre domeniche”.