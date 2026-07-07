Cerveteri, petizione dei residenti: «Subito le telecamere nel centro storico»

di Riccardo Dionisi

I residenti del centro storico di Cerveteri lanciano un appello all’Amministrazione comunale per chiedere interventi urgenti a tutela del patrimonio storico e della sicurezza urbana. Con un’istanza formale indirizzata al sindaco Elena Gubetti, ai consiglieri e agli assessori comunali, oltre che al Comando della Polizia Locale, i cittadini sollecitano l’installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti ritenuti più critici del borgo.

Nell’istanza si evidenzia come il borgo rappresenti «il cuore culturale, storico e sociale della comunità», un patrimonio che, secondo i firmatari, necessita di una maggiore tutela.

I cittadini denunciano che negli ultimi mesi si sarebbero verificati con crescente frequenza episodi di vandalismo, schiamazzi, imbrattamenti e danneggiamenti, attribuiti a gruppi di minorenni. Secondo quanto riportato, gli episodi interesserebbero un percorso ben definito all’interno delle aree pedonali, che comprende Piazza Tripoli, Piazza del Vicinatello, Via di Ripetta, Via dell’Arco Scuro, Via dei Bastioni, l’area della Chiesa di Sant’Antonio, Via Etruria e gli accessi da Via Agillina e Largo della Boccetta.

Tra le criticità segnalate figurano il danneggiamento dell’arredo urbano e di beni privati, l’imbrattamento di edifici storici, l’abbandono di rifiuti e il disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Secondo i residenti, la particolare conformazione del centro storico, caratterizzata da vicoli, passaggi coperti e aree pedonali, renderebbe difficile l’individuazione dei responsabili e limiterebbe l’efficacia dei controlli ordinari delle forze dell’ordine. Per questo motivo ritengono prioritario installare telecamere comunali collegate alla centrale operativa, con una funzione sia preventiva sia investigativa.

Nella richiesta viene inoltre domandato un potenziamento dei controlli appiedati della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine nelle fasce orarie considerate più sensibili.

I firmatari si dichiarano infine disponibili a partecipare a un tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale e a effettuare un sopralluogo con i tecnici per individuare i punti più critici del centro storico, nella convinzione che un’azione condivisa possa contribuire a restituire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità a una delle aree più rappresentative della città.

Qui il testo completo della petizione: