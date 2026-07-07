Marina di Cerveteri, torna il Memorial Cocciò. Il 18 luglio l’ottava edizione

Torna anche quest’anno il Memorial Cocciò, il torneo di calciotto dedicato alla memoria di Leonardo Ricci. L’ottava edizione della manifestazione si svolgerà sabato 18 luglio allo Sporting Club di Marina di Cerveteri, in via Sovana 2. Una giornata di sport, amicizia e passione, per ricordare Leonardo nel modo che più amava: con il pallone tra i piedi.

Marina di Cerveteri, torna il Memorial Cocciò. Il 18 luglio l’ottava edizione

Nato nel 2019, il Memorial è diventato negli anni un appuntamento capace di riunire amici, sportivi e cittadini nel ricordo del giovane cerveterano. Le precedenti edizioni si sono svolte anche allo stadio Enrico Galli e al campo Daniele Mataloni delle Due Casette. Anche quest’anno sarà possibile iscriversi al torneo contattando direttamente gli organizzatori oppure la pagina Instagram @memorial_coccio.

Nel corso della giornata sarà inoltre disponibile un rinfresco con bevande e snack per i giocatori e per gli spettatori. “Lo sport ci unisce, il ricordo ci guida” è il messaggio scelto dagli organizzatori. Che invitano tutti a partecipare numerosi per trascorrere insieme una giornata nel ricordo di Leonardo.