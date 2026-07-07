Consorzio sociale Cerveteri-Ladispoli, Fargnoli: “Risorse perse se non si approva entro il 20 luglio”

Consorzio sociale Cerveteri-Ladispoli, risorse perse se non si approva entro il 20 luglio

Il tempo stringe per la costituzione del Consorzio sociale tra Cerveteri e Ladispoli. I due Comuni dovranno approvare entro il 20 luglio lo Statuto e il Regolamento del nuovo organismo. In caso contrario si perderanno le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio. A lanciare l’allarme sono l’Assessore alle Politiche sociali e al Personale del Comune di Ladispoli, Gabriele Fargnoli, e la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti.

Il Consorzio dovrebbe prendere il posto dell’attuale gestione associata del Piano di Zona del Distretto sociosanitario Roma 4.2, formato dai Comuni di Cerveteri e Ladispoli. Un passaggio che, secondo le due Amministrazioni, consentirebbe di aumentare il personale e di rendere più rapida ed efficiente la gestione dei servizi destinati alle persone più fragili.

Assessore Gabriele Fargnoli

Fargnoli ha dichiarato che “Con il Consorzio potremmo lavorare con il 200 per cento in più di assistenti sociali e con il 150 per cento in più di personale amministrativo. Questo permetterebbe di sburocratizzare le procedure e di far arrivare più velocemente le risorse nelle tasche di chi ne ha bisogno. A partire dai cittadini che vivono una condizione di disabilità”. Il Consiglio comunale di Ladispoli ha già approvato la delibera nel 2025. Ora si attende il voto di Cerveteri, dove il provvedimento dovrà tornare nei prossimi giorni all’esame dell’Aula.

La sindaca Elena Gubetti ha rivolto un appello diretto a tutti i Consiglieri comunali, invitandoli a superare i dubbi e a valutare le opportunità offerte dal nuovo organismo. Ha infatti dichiarato che “In città c’è ancora qualcuno che ha dei dubbi sulla bontà del passaggio del nostro Piano di Zona alla gestione del Consorzio sociale. È una forma di gestione indicata da tempo dalla Regione, e rappresenterebbe per la città una ricchezza incredibile. Potremmo finalmente adeguare il numero degli assistenti sociali alla popolazione e alla quantità degli utenti. È difficile comprendere come si possa ancora dubitare della bontà di questa operazione.”

Sindaca Elena Gubetti

Uno dei principali vantaggi riguarderebbe proprio il rafforzamento del servizio sociale professionale. Il Consorzio permetterebbe infatti di assumere nuovi assistenti sociali utilizzando risorse ministeriali, e non fondi dei bilanci comunali.

La Regione Lazio, secondo quanto riferito dalla Sindaca, e qui sta il punto più importante, ha inviato una comunicazione ai due Comuni fissando al 20 luglio il termine per l’approvazione dello Statuto e del Regolamento. Senza il voto favorevole delle due assemblee, le risorse già stanziate saranno perse. La Sindaca Gubetti ha quindi concluso affermando che “Nei prossimi giorni il punto tornerà all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Mi auguro che tutti i Consiglieri facciano responsabilmente questa scelta per il bene della nostra città.”