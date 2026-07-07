 
Cerveteri

“Di madre in figlia”, SSD Dimensione Danza 2000 colora il Parco della Legnara

7 Luglio 2026





Oltre 2550 presenze per la storica scuola di danza fondata dalla ex ballerina professionista Alessandra Ceripa, Direttrice della scuola che ha raggiunto proprio in questo anno il 26° anno di attività. Accanto a lei la figlia Silvia Mantovani che dopo un lunghissimo percorso da ballerina , ha iniziato il percorsi di insegnante , curando personalmente i due temi degli spettacoli svolti nel Parco della Legnara di Cerveteri . “Itakian Graffiti Show “nella serata del 4 luglio ha rappresentatio un viaggio tra l’Italia, l’Europa, e l’America Latina. In questo viaggio la novità è stata rappresentata dall’inserimento di 10 coreografie, danzate sulle musica e su brani cantanti dal vivo dalla splendida Band “Na cantina pe canta’”, composta da Moreno Sagripanti,Valentina Granozio e Roberto Bonifazi. La prima serata hanno danzato i corsi con allieve e allievi più grandi della scuola eD i fantastici ballerini e
ballerine dell’Etruria Dance Company e Street Elegant Tribe.

"Di madre in figlia", SSD Dimensione Danza 2000 colora il Parco della Legnara
“Di madre in figlia”, SSD Dimensione Danza 2000 colora il Parco della Legnara

La seconda serata è stata un viaggio intenso di tutte le emozioni che governano la nostra mente. Ispirato al film “Follemente” e al cartone “Inside out” che ha visto protagonisti tutti gli allievi e allieve della scuola a partire dai “cuccioli”, corsi applauditi continuamente da tutto il pubblico presente. Sul palco per i ringraziamenti finali, Alessandra ha spiegato che il tema dello spettacolo è stato costruito sulle emozioni vere degli allievi e delle allieve, sottolineando quanto sia importante ascoltarli. Ha chiamato questo anno accademico appena terminato con anno zero. Una ripartenza con una visione più grande.” Il Team è stato composto con gli esperti Stefano Capelli e Paola Tricerri ai quali si sono aggiunte allieve divenute grandi che hanno deciso di seguire le orme della loro maestra: Sara Della Vedova, Cristina Angelucci, Silvia Mantovani e Sara Ricci, con assistenti alle coreografie Ludovica Marcellini, Melania Valente e Giada Cecchetti . Una scuola che funziona ha due ingredienti fondamentali : un eccellente Team e valori importanti da trasmettere. Un ringraziamento all’addetta alla segreteria Adriana Martinez.”

Lo spettacolo, scorrevole,veloce , dinamico, vivo, è stato presentato magistralmente da Emanuele Castrucci, affiancato dalla bellissima e bravissima Francesca Ceci. Nel finale
Alessandra ha ringraziato il service altamente professionale di Giampiero Fichitaro. La serta si è chiusa con l’intervento dal palco della Sindaca Elena Gubetti, che ha rivolto ad
organizzatori e partecipanti parole di stima ed apprezzamento. Alessandra ha rivolto inoltre ringraziamenti all’assessore alla cultura Francesca Cennerili ed a tutto il suo ufficio.
Ringraziamento finale importante all’Assessore allo sport Manuele Parroccini , al fratello Andrea ed a tutta la sua famiglia per essere sempre accanto anche in momenti per loro
veramente difficili.