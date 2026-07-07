Oltre 2550 presenze per la storica scuola di danza fondata dalla ex ballerina professionista Alessandra Ceripa, Direttrice della scuola che ha raggiunto proprio in questo anno il 26° anno di attività. Accanto a lei la figlia Silvia Mantovani che dopo un lunghissimo percorso da ballerina , ha iniziato il percorsi di insegnante , curando personalmente i due temi degli spettacoli svolti nel Parco della Legnara di Cerveteri . “Itakian Graffiti Show “nella serata del 4 luglio ha rappresentatio un viaggio tra l’Italia, l’Europa, e l’America Latina. In questo viaggio la novità è stata rappresentata dall’inserimento di 10 coreografie, danzate sulle musica e su brani cantanti dal vivo dalla splendida Band “Na cantina pe canta’”, composta da Moreno Sagripanti,Valentina Granozio e Roberto Bonifazi. La prima serata hanno danzato i corsi con allieve e allievi più grandi della scuola eD i fantastici ballerini e

ballerine dell’Etruria Dance Company e Street Elegant Tribe.

“Di madre in figlia”, SSD Dimensione Danza 2000 colora il Parco della Legnara

La seconda serata è stata un viaggio intenso di tutte le emozioni che governano la nostra mente. Ispirato al film “Follemente” e al cartone “Inside out” che ha visto protagonisti tutti gli allievi e allieve della scuola a partire dai “cuccioli”, corsi applauditi continuamente da tutto il pubblico presente. Sul palco per i ringraziamenti finali, Alessandra ha spiegato che il tema dello spettacolo è stato costruito sulle emozioni vere degli allievi e delle allieve, sottolineando quanto sia importante ascoltarli. Ha chiamato questo anno accademico appena terminato con anno zero. Una ripartenza con una visione più grande.” Il Team è stato composto con gli esperti Stefano Capelli e Paola Tricerri ai quali si sono aggiunte allieve divenute grandi che hanno deciso di seguire le orme della loro maestra: Sara Della Vedova, Cristina Angelucci, Silvia Mantovani e Sara Ricci, con assistenti alle coreografie Ludovica Marcellini, Melania Valente e Giada Cecchetti . Una scuola che funziona ha due ingredienti fondamentali : un eccellente Team e valori importanti da trasmettere. Un ringraziamento all’addetta alla segreteria Adriana Martinez.”

Lo spettacolo, scorrevole,veloce , dinamico, vivo, è stato presentato magistralmente da Emanuele Castrucci, affiancato dalla bellissima e bravissima Francesca Ceci. Nel finale

Alessandra ha ringraziato il service altamente professionale di Giampiero Fichitaro. La serta si è chiusa con l’intervento dal palco della Sindaca Elena Gubetti, che ha rivolto ad

organizzatori e partecipanti parole di stima ed apprezzamento. Alessandra ha rivolto inoltre ringraziamenti all’assessore alla cultura Francesca Cennerili ed a tutto il suo ufficio.

Ringraziamento finale importante all’Assessore allo sport Manuele Parroccini , al fratello Andrea ed a tutta la sua famiglia per essere sempre accanto anche in momenti per loro

veramente difficili.