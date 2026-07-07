Sport, amicizia e memoria: torna il 2° Memorial Alessandro Valente e Riccardo Vaia

Anche quest’anno Enrico Alessandrini, insieme agli amici del Baretto, ha organizzato il 2° Memorial dedicato ad Alessandro Valente e Riccardo Vaia, un appuntamento nato per rendere omaggio a due amici scomparsi prematuramente, ma il cui ricordo continua a essere vivo nel cuore di chi li ha conosciuti.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro, condivisione e amicizia, nel segno dei valori che Alessandro e Riccardo hanno saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di frequentarli. Un atto di affetto e di riconoscenza che rinnova la volontà di mantenerne viva la memoria, certi che continueranno a vivere nei ricordi e nell’affetto dei loro amici e delle loro famiglie.

L’evento si svolgerà presso la RIM e prenderà il via alle ore 20.00 con una partita di calcio a 8. A seguire, intorno alle 21.30, è prevista una cena conviviale all’interno della struttura sportiva, occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme una serata all’insegna dello sport, della condivisione e del ricordo.

Gli organizzatori confidano in una numerosa partecipazione di amici, conoscenti e di quanti vorranno unirsi per ricordare Alessandro Valente e Riccardo Vaia, testimoniando ancora una volta quanto il loro ricordo sia rimasto vivo nella comunità.