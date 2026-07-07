Andrea Scalella protagonista ai Campionati Italiani Under 20: finale nei 400 e oro nella 4×400

Grande successo per Andrea Scalella ai Campionati Italiani Individuali Under 20, disputati a Caorle, che hanno richiamato quasi 1.300 atleti provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo nazionale.

L’atleta ha confermato il suo eccellente stato di forma conquistando con autorevolezza l’accesso alla finale dei 400 metri, riservata ai migliori otto Under 20 italiani. In finale ha chiuso al 7° posto, migliorando il proprio record personale con l’ottimo tempo di 48″10, risultato che certifica la crescita tecnica e il valore espresso nel corso della stagione.

La soddisfazione più grande è arrivata poche ore dopo con la staffetta 4×400 metri. Insieme ai compagni di club Valerio Ciaramella, Edoardo Petriaggi e Diego Mancini, Andrea Scalella ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia.

Il quartetto ha tagliato il traguardo in 3’15″05, un tempo che è valso la maglia tricolore al termine di una gara entusiasmante e combattuta.

Un doppio risultato di prestigio che rappresenta il coronamento di una stagione ricca di sacrifici, impegno e costanti miglioramenti, confermando Andrea Scalella tra i protagonisti dell’atletica italiana Under 20 e regalando al club una straordinaria soddisfazione con la conquista del titolo nazionale nella staffetta.

Dal vicesindaco Riccardo Ferri arriva un ringraziamento all’allenatrice Loredana Ricci e, soprattutto, ai ragazzi protagonisti di questi eccellenti risultati.