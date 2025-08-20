Tragico destino: Gioia morta a pochi giorni dal compagno Daniele

Cerveteri e Ladispoli unite nel dolore per la scomparsa prematura di due giovani ragazzi

Un destino crudele ha voluto che Gioia Fioravanti, 35 anni perdesse la vita a pochi giorni di distanza del compagno Daniele Vallenari. Cerveteri e Ladispoli piangono la scomparsa di due giovani ragazzi.

Ieri sulla statale Aurelia un brutto incidente, al km 36,000, è costato la vita a Gioia Fioravanti. Era alla guida della sua moto quando, per causa in corso di accertamento, ha impattato contro un auto. Molto rapidi i soccorsi con i sanitari del 118 e l’eliambulanza sul posto insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Polizia Stradale. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, per la giovane ragazza non c’è stato nulla da fare.

La sua tragica scomparsa si lega a quella del compagno Daniele Vallenari, “gigante buono” di Cerveteri scomparso solo pochi giorni fa (qui la notizia). Le comunità di Cerveteri e Ladispoli si stringono nel dolore delle due famiglie unite da queste tragiche scomparse.