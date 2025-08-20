Cerveteri, sabato sera un grande tributo ai Pearl Jam

Appuntamento per il 23 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara. Sul palco la X-Jam Tribute Band, ingresso gratuito

Energia, passione e tanto grunge della band più famosa di Seattle. Al Parco della Legnara a Cerveteri, sabato 23 agosto alle ore 21:30 sul palco gli X-Jam, con uno straordinario tributo ai Pearl Jam.

La voce calda e graffiante allo stesso tempo del frontman di questa straordinaria tribute band, condurrà il pubblico immediatamente negli anni ’90, passando per le colonne sonore di “Into the wild”, film del 2007 di cui Eddie Wedder, storico leader della band ne curò le musiche, fino agli album più recenti. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

“Una grande serata di rock al Parco della Legnara, con un tributo eccezionale a una delle band che hanno segnato la storia della musica emozionando intere generazioni come i Pearl Jam – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – in questa estate abbiamo ospitato più volte delle serate tributo a band leggendarie, riscuotendo sempre grande apprezzamento per la qualità e lo spessore degli artisti chiamati ad esibirsi. Sono certa che anche la serata di sabato con la X-Jam, gli appassionati si emozioneranno e gli sembrerà di tornare indietro nel tempo”.

Il giorno seguente sempre al Parco della Legnara ancora tempo di rock, con Micol Arpa e la sua band. Poi, da giovedì 28 a domenica 31 agosto sarà il momento della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.