Tantissimi spettatori ieri in spiaggia a Campo di Mare per il primo appuntamento con la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri ed Artemide Guide, finanziata da Città Metropolitana di Roma Capitale

È cominciata nel migliore dei modi e con un gran pubblico “Sotto le stelle di Caere – emozioni di cinema e cultura”, la rassegna che fino alla metà di settembre vedrà nelle Frazioni di Cerveteri serate cinematografiche all’aperto e visite guidate nei luoghi di maggior pregio del territorio. Ieri, in occasione del primo appuntamento, tenutosi in spiaggia a Campo di Mare presso la SupFit School, in tantissimi ad assistere alla proiezione di “Soul Surfer”, primo film in programmazione in questa rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri insieme ad Artemide Guide e finanziata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sabato 23 agosto già il secondo appuntamento. “Sotto le stelle di Caere” si sposterà infatti al Borgo di Ceri: alle ore 18:00 visita guidata a Palazzo Torlonia, momento che sarà allietato dalle degustazioni dei vini tipici del territorio.

Alle 20:30 in Piazza dell’Immacolata sarà proiettata “L’Armata Brancaleone”, film capolavoro di Mario Monicelli del 1966, al quale seguirà “Viva la Libertà”, pellicola premiata con due David di Donatello, due Nastri d’Argenti e tre Globo d’Oro con Valerio Mastrandrea, Toni Servillo e Valeria Bruni Tedeschi.

“Si tratta di una rassegna sperimentale, che come Amministrazione e io personalmente con il mio Assessorato abbiamo fortemente voluto che venisse realizzata, sia per la particolarità e la qualità degli appuntamenti proposti, sia perché ci tenevamo che anche nelle nostre Frazioni e nei Borghi, vi fossero serate di cultura, aggregazione e convivialità – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – vedere così tante persone in spiaggia nella serata d’esordio della manifestazione, chi sdraiato sulla sabbia con gli asciugamani, altri su delle spiaggine, altri sui lettini, è la conferma di come ‘Sotto le Stelle di Caere’ sia un progetto valido e che sicuramente con il tempo potrà crescere e ritagliarsi uno spazio davvero importante nell’offerta culturale di Cerveteri”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – ci tengo a ringraziare davvero di cuore Daniele Medaino e tutto lo staff di Artemide Guide per il grande lavoro fatto nell’organizzazione di questa rassegna, così come ringrazio l’Ufficio Cultura per il supporto e la professionalità che sempre garantisce alle attività dell’Assessorato”.

Il terzo appuntamento di “Sotto le Stelle di Caere” è in programma mercoledì 27 agosto ancora a Campo di Mare, con la proiezione del film “Oceania 2” film campione d’incassi al botteghino, 11º film d’animazione con maggiori incassi nella storia del cinema ed il 45º maggior incasso nella storia del cinema.