Individuazione di quattro cittadini stranieri responsabili di furto all’interno dell’aeroporto di Fiumicino

Una brillante attività investigativa condotta dagli agenti della Polizia di Stato della Frontiera Aerea di Fiumicino ha portato all’individuazione di quattro cittadini stranieri responsabili di furto all’interno del principale scalo aeroportuale italiano.

L’altro giorno, quattro cittadini di origine peruviana si erano confusi fra i viaggiatori presenti agli arrivi e, approfittando di un attimo di distrazione di una passeggera italiana, si sono impossessati della sua borsa per poi allontanarsi.

L’operazione di Polizia, frutto di un attento lavoro di indagine, è scattata a seguito della denuncia della vittima del furto. Gli investigatori, attraverso una minuziosa analisi delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza dell’aeroporto, sono riusciti a identificare con precisione i malviventi, seguendone metodicamente i movimenti fino ad arrivare a scovarli presso le loro abitazioni in città.

I quattro sono cittadini peruviani irregolari sul territorio nazionale, che una volta intercettati dalla Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino sono stati condotti negli uffici della locale Sezione dell’Ufficio Immigrazione per l’attivazione della procedura di espulsione.

Al termine delle attività di rito i soggetti saranno trasferiti d’urgenza dalla Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino a un Centro per il Rimpatrio, dove attenderanno la definitiva espulsione dal nostro Paese.

Questa operazione, che fa seguito all’arresto nelle scorse settimane di un cittadino algerino accusato di derubare i turisti stranieri in attesa di imbarcare le valige al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino e alla denuncia a piede libero di un dipendente infedele dell’azienda che si occupa in appalto dello scarico bagagli dell’aeroporto, incastrato dalla polizia di frontiera per il furto di una shopping bag di Yves Saint Laurent da tremila euro, testimonia non solo l’efficacia del sofisticato sistema di controllo e vigilanza impiegato dalla Polizia di Frontiera presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, ma anche la determinazione degli agenti nel contrastare fenomeni criminali che minacciano la sicurezza dei viaggiatori in transito nello scalo romano.