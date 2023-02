Torre Flavia: pronto a partire il Campo di conservazione a tutela dei nidi di Fratino e Corriere Piccolo

Intanto, dal primo marzo anche dal lato di Campo di Mare, sarà vietato l’accesso agli amici a quattro zampe. Tutti i proprietari di cani e coloro che lavorano nel settore degli animali da compagnia potranno recarsi nei giorni feriali al centro visite di via Roma, 141, Ladispoli per ritirare gadget, poster e altri materiali. Il personale è a disposizione per spiegare meglio il progetto di conservazione di queste rare specie.

Dal primo marzo stop, lato Campo di Mare, all’accesso alla spiaggia di Torre Flavia, agli amici a quattro zampe (a Ladispoli il divieto è valido tutto l’anno). Obiettivo: tutelare il fratino, il corriere piccolo e i loro nidi.

E proprio con questo obiettivo, partirà anche quest’anno, dal 31 marzo, il Campo di conservazione a tutela dei nidi di Fratino e Corriere Piccolo che proseguirà fino alla fine di luglio 2023.

“Entrambe queste due rare specie di uccelli – spiega il responsabile della Palude di Torre Flavia, Corrado Battisti – sono in grave declino numerico perché durante la nidificazione, i nidi (collocati lungo arenile e le dune, a terra, sulla sabbia), possono essere inavvertitamente calpestati, e le uova e pulli appena nati possono essere spaventati o predati da cani e altri animali”.

“Attualmente gran parte delle dune interne all’area protetta sono state delimitate per interdire l’accesso a persona e cani e sono state opportunatamente tabellate. Le tabelle riportano espressamente il divieto del transito dei cani all’interno del perimetro del Monumento naturale compresa la spiaggia”.

E dalla Palude di Torre Flavia ricordano che proprio per tutelare le due specie, sono state emesse due ordinanze per vietare l’accesso agli amici a quattro zampe.

“Gli enti preposti al controllo (Guardie zoofile, carabinieri forestali, polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale e Guardia Costiera), un gruppo di volontari aderenti alla Lipu e ad altre associazioni (scuolambiente, MareVivo, Wwf, Corsari) si alterneranno presso i siti di nidificazione per controllare che nessuno scavalchi le delimitazioni, e che non vi siano cani sulla spiaggia e in tutta l’area protetta, mettendo a rischio i nidi di queste rare specie”.

E per cercare di far comprendere meglio il motivo del divieto e quanto importante siano le attività poste a tutela del fratino e del corriere piccolo, ormai le due “star” della Palude di Torre Flavia, i volontari sono pronti ad accogliere i proprietari di cani e di chi lavora nel settore degli animali da compagnia, al centro visite di via Roma 141 per ritirare gadget, poster e altri materiali. Il personale sarà inoltre a disposizione per spiegare meglio il progetto di conservazione di queste rare specie.