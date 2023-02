A Fiumicino “Il Giusto come Esempio”

La giornata dei Giusti si concluderà con un convegno a tema all’istituto Baffi, il 6 marzo alle 17.30

Da imprescindibili riferimenti per una convivenza basata sul rispetto dell’essere umano, della sua dignità e delle sue emozioni, per la celebrazione della “Giornata dei Giusti”, anche quest’anno il Comune di Fiumicino, prevede numerose performance musicali, letterarie e grafiche dirette dai docenti delle scuole del territorio.

Eventi che culminano con il convegno “Il Giusto come esempio” organizzato dall’I.C. Porto Romano, dal Club Lions Fiumicino Portus, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola. L’incontro, moderato dalla giornalista Francesca Procopio, è previsto per le 17.30 all’I.I.S Paolo Baffi.

Apre l’incontro la dirigente scolastica Monica Bernard e partecipano Antonella Maucioni (ambasciatrice Gariwo), Andrea Barzini (scrittore e regista), Don Antonio Coluccia (fondatore Opera don Giustino, da anni in lotta contro droga e mafie a tutela dei più fragili), Giovanna Gagliardi (docente e volontaria con lunghe esperienze sui campi di guerra). Un incontro per raccontare quel che resta oggi e quello che sarà domani.

Pagine di storia. Emozionali ricordi che intrecciano un passato indimenticabile, fatto di orrori e di uomini inghiottiti nei campi di concentramento disseminati in Europa, ad un presente stravolto da guerre, terrorismo, lotte contro i regimi integralisti e disastrosi eventi naturali che dipingono un’umanità violata.

La realtà è al centro dell’attenzione delle giovani generazioni: il passato si intreccia al presente per diventare una lezione rivolta al futuro a favore della verità, dei diritti dell’uomo e contro ogni ingiustizia e violenza.

Giovani e adulti a confronto e insieme, per mantenere viva la memoria di coloro che si sono distinti per sensibilità, empatia, per aver salvato vite umane e perché si sono battuti a favore dei diritti dell’uomo, difendendone la dignità, proteggendo i più deboli e rifiutando totalitarismi e discriminazioni. Nel passato, nel presente, come segno di rinascita per un futuro più responsabile ed empatico, costruito sul dialogo e “dove solidarietà, tolleranza, libertà, verità siano valori fondamentali.”

Nel 2012 i deputati di Strasburgo hanno accolto l’appello lanciato dall’Associazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) istituendo la Giornata Europea dei Giusti che dal 2017 è solennità civile anche in Italia. Si celebra tutti gli anni il 6 marzo.