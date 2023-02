Gli atleti hanno vinto la gara del Trofeo “Città di Ladispoli” e i campionati regionali di Cross

L’Etrusca Atletica fa incetta di premi –

L’Etrusca Atletica conquista un premio dietro l’altro. Dopo tre splendide prove i ragazzi del team si sono laureati campioni regionali di cross. Una vera squadra dove tutti hanno dato il massimo oltre gli infortuni, le cadute o i terreni di gara modello palude, dove gli etruschi sono arrivati primi su 47.

“Grazie al grande lavoro dei nostri coach – scrivono dall’Etrusca Atletica – al supporto delle famiglie e degli sponsor e al tifo che ognuno di Noi dal più piccolo al più grande è stato possibile compiere questa impresa”. E i complimenti, in particolar modo sono andati ad Alessio Fantini, Raniero Lombardi, Paul Albano, Valerio Donati, Lorenzo Pellegrini e Massimo Torrisi.

L’Etrusca Atletica fa incetta di premi

Ma non finisce qui. Vittoria anche nel Trofeo “Città di Ladispoli” dove Luca Parisi ha vinto la gara per distacco su un lotto di partecipanti agguerritissimo.

Grande soddisfazione anche per gli altri atleti del team, come Adolfo Macolino, Alessandro Cartuccia e Nicola Pagone che hanno viaggiato veloce, seguiti dalle ottime prove di Gianluca Arciuolo, Andrea Carlomagno, Emanuela Tissi, Fabiano Roscioli e Alessandro Servilli. Valentina Forlani ha inoltre strappato un grande P.B. seguita a ruota da Mauro Fargnoli e Sara Tirabassi e “dalla dolcissima sia di carattere che per la fornitura di costate Sonia Cuppone”, scrivono dall’Etrusca Atletica che hanno voluto ringraziare anche “Domenico Cocchia per la gestione della gara da gran dirigente”.

Un plauso anche al ritorno in gara anche se non competitiva a Silvia Carotenuto e Raffaele Paone. E tornando al cross hanno gareggiato anche Davide Marcosano e Alessandro Irroneo.

“Bravissimi anche nei 3k Gabriele Di Napoli e Oronzo Marcosano, il primo nonostante sia un animale da pista ha dimostrato un grande motore in assoluto, mentre il secondo da vero padre ha dato un esempio di vera determinazione”.

“Complimenti alla nostra magica Laura Ligia che nella 50k delle terre di Siena è riuscita a finire la gara nonostante le condizioni impossibili. Letteralmente straordinaria. Nella mezza di Napoli gran bella figura per Mario Orefice e Raffaele Tanzillo, gambe e cuori da veri Etruschi. Nella factory di Bari, Nicola Fiormarino continua a migliorare e c’entra un gran podio di categoria. Dulcis in fundo a Malta per la mezza, straordinaria Ester Meloni al suo PB accompagnata dalla grande prove del marito Sergio Francavilla”.