Torna l’allarme sicurezza nelle periferie di Cerveteri: aumentano i furti al Sasso e alla Due Casette

Nuova ondata di furti nella periferia di Cerveteri, in particolare nelle frazioni di Sasso e Due Casette, dove nelle ultime notti si sono verificati episodi che hanno fatto vivere momenti di paura ai residenti.

A raccontarlo è Francesco Di Giancamillo, residente a Pian della Carlotta:

«Sono entrati in un’abitazione e hanno rubato. In un’altra, invece, fortunatamente non sono riusciti a entrare. Mi rimane difficile comprendere come le forze dell’ordine non riescono a prendere questi delinquenti che tutte le notti rubano al Sasso e Pian della Carlotta».

Al Sasso cresce la preoccupazione tra gli abitanti. Roberto Menasci, attraverso un post pubblico, denuncia:

«Dall’inizio di ottobre, nelle nostre frazioni si sono verificati numerosi furti nelle abitazioni. Si è provveduto a scrivere un esposto sui furti ai Carabinieri. Chiediamo un intervento immediato da parte delle autorità competenti».