L’albero presente attualmente, dedicato al Soldato di Fanteria Domenico Ammazzalamorte, sarà abbattuto per fare posto ad un leccio giovane, nuovo e sano. Lunedì la ripiantumazione alla presenza dei familiari

Nella giornata di domani, venerdì 17 ottobre, all’interno del Parco della Rimembranza a Cerveteri, sarà eseguita l’operazione di abbattimento di un albero di leccio. A seguito degli accertamenti effettuati, l’albero risulta essere purtroppo malato al suo interno e dunque potenzialmente pericoloso.

Parco della Rimembranza a Cerveteri, lunedì ripiantumazione di nuovo albero di leccio

Un albero speciale, come tutti quelli piantumati all’interno del Parco della Rimembranza, posto in memoria del Soldato di Fanteria Domenico Ammazzalamorte, morto a seguito delle ferite riportate nel corso della Prima Guerra Mondiale. Come da prassi, l’albero sarà sostituito con uno nuovo già nella giornata di lunedì.

“Un’operazione purtroppo necessaria in quanto l’albero risulta essere malato, che mette in sicurezza non solamente l’ambiente circostante ma anche le alberature limitrofe – spiega il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – trattandosi di alberi con un importante valore simbolico e storico per la nostra città, come noto ognuno di essi è dedicato ai soldati di Cerveteri che hanno perso la vita durante i conflitti mondiali, abbiamo già avvisato la famiglia e nella giornata di lunedì ne sarà ripiantumato un altro. A tal proposito, ci tengo a ringraziare Bruno Rinaldi dell’Associazione Bersaglieri di Cerveteri e Ladispoli che ha fatto da tramite avvisando i familiari del soldato a cui è intitolato l’albero: lunedì al momento della ripiantumazione saranno presenti e in tale circostanza consegneremo loro una pergamena commemorativa”.