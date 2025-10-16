Ladispoli, dal 20 ottobre orario continuato nella farmacia comunale di Via Roma

Grando: “Un passo avanti per garantire assistenza farmaceutica continua ai cittadini”

Dal 20 ottobre 2025 la Farmacia Comunale n. 4 di Via Roma 88a adotterà in via sperimentale un orario continuato (8:30 – 19:30, dal lunedì al sabato) senza chiusura pomeridiana.

La misura risponde alla necessità di rafforzare la presenza sul territorio, fronteggiare la concorrenza, fidelizzare la clientela e garantire maggiore accessibilità ai servizi farmaceutici, soprattutto nella fascia centrale della giornata, finora scoperta.

Per il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando si tratta di “una scelta importante, voluta dall’Amministrazione comunale e da Flavia Servizi, con l’obiettivo di rendere il servizio farmaceutico ancora più accessibile, efficiente e vicino ai bisogni della cittadinanza”.

“Desidero ringraziare la Flavia Servizi e tutto il personale delle farmacie comunali per l’impegno e la disponibilità dimostrati – prosegue il primo cittadino –. L’ampliamento degli orari di apertura rappresenta un passo significativo per garantire una maggiore continuità nell’assistenza farmaceutica e facilitare i cittadini che, per motivi di lavoro o familiari, non sempre riescono a recarsi in farmacia nei consueti orari”.

Il Sindaco aggiunge: “Il nostro obiettivo, condiviso con Flavia Servizi, resta quello di offrire servizi di qualità, moderni e realmente utili. La salute è un bene primario e come Amministrazione vogliamo continuare a essere al fianco della comunità, promuovendo iniziative concrete che migliorino la vita quotidiana delle persone”.

Con questa decisione, il Comune di Ladispoli conferma la volontà di investire sul rafforzamento dei servizi pubblici essenziali, mettendo al centro la salute e il benessere dei cittadini.