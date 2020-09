Share Pin 4 Condivisioni

Lo rende noto il Comune via social

Tolfa anche quest’anno ha aderito a “Puliamo il Mondo” –

Così in una nota diramata via social il Comune di Tolfa: “Anche quest’anno il Comune di Tolfa con la collaborazione di alcune associazioni, ha aderito all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Commissione Europea Rappresentanza in Italia, UPI (Unione Province Italiane), Federparchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). Questo progetto è aperto a tutti, ma rivolto soprattutto ai bambini. Sabato 26 alle ore 09.00 appuntamento presso la chiesa di Sant’Egidio e poi pulizia del sentiero che porta alla Rocca. Vi chiediamo di divulgare il più possibile e soprattutto di partecipare. Il futuro è nelle mani dei nostri figli e forse l’unica speranza risiede in loro e nelle nostre buone azioni!”